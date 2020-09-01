تشاووش أوغلو: نؤيد التفاوض مع جميع الأطراف حول شرقي المتوسط

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده تؤيد الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع كافة الأطراف حول شرقي البحر المتوسط، من أجل تحقيق التقسيم العادل.

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وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم في أنقرة: "نحن مع الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع كافة الأطراف حول شرقي المتوسط لتحقيق التقسيم العادل".

وحول نقل اليونان جنودها إلى جزيرة "ميس" التي تبعد كيلومترين عن قضاء "قاش" بولاية أنطاليا، قال الوزير التركي: "إذا تجاوز حجم التسليح حده فإن اليونان ستكون هي الخاسرة".

وأشار إلى أن الخطوات الأحادية من الطرف اليوناني تهدف إلى استبعاد تركيا من شرق المتوسط.

وصرح تشاووش أوغلو، بأن العلاقات الثنائية مع الجزائر، في مستوى ممتاز في جميع المجالات، مشددا على ضرورة المضي قدما في هذا الاتجاه.

وذكر أنه بحث مع بوقادوم قضايا إقليمية وخاصة الملف الليبي، لافتا إلى أن الأحداث في ليبيا أثرت على الجزائر باعتبارها جارة حدودية.

وأكد على أهمية وقف إطلاق النار لتحقيق الحل السياسي في ليبيا، وأن تركيا تدعم العملية السياسية منذ البداية.

وأوضح أن الجنرال الليبي خليفة حفتر لا يؤمن بالحل السياسي ووقف إطلاق النار، بل يريد الحل العسكري فقط.

المصدر: الأناضول