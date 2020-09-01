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أردوغان يتحدث عن "الاستعمار الحديث" شرق المتوسط

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أردوغان يتحدث عن
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن محاولات الاستيلاء على ثروات المتوسط، التي هي حق لكل بلد يطل عليه، تعد وجها جديدا من وجوه "الاستعمار الحديث".

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وأضاف الرئيس التركي، خلال مشاركته بحفل افتتاح العام القضائي الجديد، أن محاولة حبس تركيا في نطاق سواحلها من خلال جزيرة ميس اليونانية التي تبلغ مساحتها 10 كيلومترات مربع فقط، أبرز تعبير عن الظلم وعدم الإنصاف.

وفي إشارة إلى اليونان، قال أردوغان إن محاولات الدفع بدولة لا تنفع نفسها لمواجهة قوة إقليمية ودولية مثل تركيا، باتت أمرا مضحكا، معتبرا أن التصريحات الدبلوماسية والسياسية الخداعة لم تعد كافية للتغطية على ظلم الدول التي تظن نفسها عظيمة وقوية ولا تهزم".

وأكد الرئيس التركي أن فعاليات بلاده في شرق المتوسط وبحر إيجه، تستند إلى مبدأ البحث عن الحق والعدالة.

يشار إلى أن أنقرة مددت أمس عمل سفينتها الاستكشافية "أوروتش رئيس" حتى الثاني عشر من سبتمبر الجاري.

المصدر: الأناضول

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