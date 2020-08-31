أردوغان: تركيا تتطلع لتلقي أخبار سارة عن أعمال التنقيب شرقي المتوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، إن بلاده تتطلع لتلقي أخبار سارة بصدد أعمال التنقيب التي تجريها شرقي المتوسط.

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وأضاف أردوغان: "لن نتهاون مطلقا تجاه أعمال القرصنة وقطع الطرق في بحري إيجة والمتوسط فنحن لا نأكل حقوق أحد ولا نسمح بهضم حقوقنا".

وتابع: "لا يمكن لأحد أن يحبس بلادنا صاحبة أطول ساحل بالبحر المتوسط في نطاق شواطئ أنطاليا التركية".

وقال: "أنصح الذين يستعرضون عضلاتهم ضد تركيا بتحريض من المستعمرين القدماء أن يقرأوا تاريخهم الحديث مجددا".

وأكد خلال مشاركته في افتتاح موسم صيد الأسماك للعام 2020-2021 في ولاية غيراسون شمالي البلاد، أن اكتشاف 320 مليار متر مكعب من الغاز في البحر الأسود أظهر خصوبة ما تحت المياه، مضيفا: "ننتظر أنباء سارة من بحارنا هذا العام".

وتابع: "سفينة "أوروتش رئيس" تواصل أعمال المسح والتنقيب بكل عزيمة شرق المتوسط، وآمل أن نتلقى أخبارا سارة".

وشدد على أن تركيا مصممة على الدفاع عن حقوق شعبها وحقوق القبارصة الأتراك في البحار إلى أبعد حد.

وأفاد مراسلنا في تركيا، بأن أنقرة مددت عمل سفينة "أوروتش رئيس" إلى مساء الثاني عشر من سبتمبر المقبل.

المصدر: الأناضول+ RT