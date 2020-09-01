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الهند.. حصيلة حالات كورونا تلامس 3,7 مليون

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الهند.. حصيلة حالات كورونا تلامس 3,7 مليون
Reuters AMIT DAVE
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أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 69921 إصابة و819 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة لتبلغ الحصيلة 3,69 مليون حالة، منها 65288 وفاة.

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ويمثل ذلك أدنى عدد للإصابات اليومية منذ 6 أيام في بلد سجل أعلى معدلات الإصابة اليومية في العالم على مدى الثلاثة أسابيع الماضية، حسب إحصاءات "رويترز".

وتحتل الهند المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي تجاوزت حاجز الـ6 ملايين إصابة مع أكثر من 183 ألف وفاة، والبرازيل التي سجلت أكثر من 3,9 مليون إصابة و121 ألف وفاة.

المصدر: "رويترز"

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