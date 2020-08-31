اعتقال صحفية أسترالية في الصين

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين في بيان يوم الاثنين، أن السلطات الصينية اعتقلت أسترالية مقدمة برامج تلفزيونية شهيرة في الصين.

وقال البيان إن المواطنة والصحفية الأسترالية تشينغ لي، التي تعمل بالقناة الدولية بالتلفزيون الصيني الرسمي في بكين اعتقلت لمدة أسبوعين.

وأضاف أن الحكومة الأسترالية تلقت إفادة رسمية باعتقال الصحفية من السلطات الصينية في 14 أغسطس.

وصرحت الوزيرة بأن مسؤولين أستراليين تحدثوا مع تشينغ عبر اتصال بالفيديو من سجنها في 27 أغسطس، وأضافت أن مسؤولي القنصلية يواصلون تقديم الدعم لها ولأسرتها.

كما أفاد بيان أصدرته أسرة تشينغ في أستراليا، بأنها تأمل في "نتيجة مرضية في الوقت المناسب وأنها تتشاور مع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية".

وتصاعد التوتر بين بكين وكانبيرا منذ أن دعت السلطات الأسترالية لفتح تحقيق دولي في أصل فيروس كورونا المستجد، وفرضت بكين منذ ذلك الحين رسوما جمركية وفتحت تحقيقات إغراق طالت العديد من المنتجات الأسترالية.

#BREAKING China has detained a prominent Australian anchor and journalist for state broadcast CGTN. Foreign Minister Marise Payne has confirmed they were informed of Cheng Lei's detention on August 14 and they were granted video link access to her on August 27th. Story to come. pic.twitter.com/7xhXpiPpzC — Bill Birtles (@billbirtles) August 31, 2020

المصدر: رويترز