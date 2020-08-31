بيسكوف: الوضع في بيلاروس تحت السيطرة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الاثنين، إن الوضع في بيلاروس حاليا تحت السيطرة، ولا يوجد داعي لاستخدام الاحتياطي من رجال إنفاذ القانون الروس، لمساعدة مينسك.

وأضاف بيسكوف: "في الوقت الحالي، لا يوجد حديث عن استخدام هذا الاحتياطي. أكد الرئيس الروسي عدة مرات، أنه سيتم استخدام هذا الاحتياطي، فقط في الحالات الطارئة، وفي حال تحركت العناصر المتطرفة نحو زعزعة الاستقرار المباشر. والآن نرى أن الوضع تحت السيطرة، لذلك لا جدوى الآن من الحديث عنه".

ووفقا له، "في هذه الحالة، فإن الوضع في بيلاروس يبقى تحت سيطرة قيادة الجمهورية، والهيئات الأمنية فيها بثقة تامة، وهم لا يوفرون أية فرصة لأية استفزازات خلال التجمعات الجماهيرية".

في الوقت نفسه، أوضح بيسكوف أن استخدام احتياطي قوات الأمن، إذا لزم الأمر، لن يتطلب موافقة مجلس الاتحاد الروسي، لأن هذه "التزامات روسيا الاتحادية، التي صدق عليها البرلمان الروسي". وأوضح المتحدث باسم الكرملين، أن الأمر يتعلق بالتزامات روسيا تجاه بيلاروس بموجب المعاهدات الخاصة بالدولة الاتحادية ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والتي سبق أن صدق عليها البرلمان الروسي.

المصدر: تاس