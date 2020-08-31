الوصفة الكاملة لـ"الثورات الملونة"!

حددث داريا أسلاموفا، وهي صحفية روسية خبيرة كانت قد غطت ما يعرف بالثورات الملونة في مختلف أرجاء العالم، 6 خصائص لمثل هذه التحركات لقلب الأنظمة.

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ولفتت أسلاموفا إلى أن السيناريو دائما هو ذاته تقريبا، وأن المبادئ الرئيسية التي يتم من خلالها تنفيذ مثل هذه الانقلابات تعود إلى التسعينيات، مشيرة على وجه الخصوص، إلى أن العقيد الأمريكي روبرت هيلفي، كان نظم في عام 1999 في بودابست دورات للثوار الصرب الشباب، والتقنيات التي تم التعبير عنها في تلك المناسبة، يمكن رؤيتها بسهولة الآن في أحداث بيلاروس:

1- فتاة ببلوزة بيضاء:

في الصف الأول من المظاهرة يجب أن تكون هناك فتاتان أو ثلاث يرتدين بلوزات بيضاء أو في ثوب أبيض، ومن المؤكد أنهن سيتعرضن للدفع والركل، والأفضل من ذلك كله، إذا تم إلقاؤهن على الأرض وضربتهن الشرطة بشيء ما، وتحصل على لقطة رائعة للعالم كله. ارتدت تيكانوفسكايا المرشحة السابقة في الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، اللون الأبيض طوال الوقت.

2. اضرب واهرب:

أنت تهاجم الشرطة وترمي الحجارة وتهرب. ماذا يفعل أفراد الشرطة؟ يركضون خلفك. لا يمكنهم الإمساك بك ولكنهم يمسكون بالصدفة بأشخاص آخرين.

3. مضاعفة أعداد المقموعين:

الفخ الذي وقع فيه لوكاشينكو. يجب أن تمسك الشرطة بأشخاص أبرياء. سيكونون غاضبين لأنهم لم يفعلوا شيئا.

4. الاعتماد على الشباب فقط:

لأن الشباب ليس لديهم ما يخسرونه، ويرون الأمر ممتعا، والأكثر أهمية، أن وراءهم تقف الجدات والأجداد والأمهات والآباء الموالون تماما للدولة ... وهم بطبيعة الحال يغضبون عندما يتعرض ابنهم المحبوب للضرب من قبل الشرطة ويفقدون ولاءهم للدولة!

5. لا يوجد أي قادة:

وهذا ما نراه في بيلاروس. زعيم يمكن شراؤه، يمكنك التفاوض معه. لذلك، لا ينبغي أن يكون هناك قادة، يجب أن يكون هناك حشد ... وأن يأتي إلى السلطة أشخاص مختلفون تماما، شخصيات من الظل. من يعطي المال لهذا، سيأتون لاحقًا. وعندها فقط سنرى وجوههم ...

6. السياسة مملة:

هذا يعني أنه لا ينبغي أن تكون هناك مقترحات واضحة. أي أن قوى الخير تتجه ببساطة ضد قوى الشر. وتذكروا، لا أحد يطرح أي برنامج في بيلاروس. وعندما قيل للمعارضة: لديك برنامج مناهض لروسيا، قاموا على الفور بإزالة جميع المواقع الإلكترونية ونظفوها. وقالوا إنهم لم يقولوا أي شيء من هذا القبيل.

المصدر: kp.ru