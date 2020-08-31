تيخانوفسكايا ستخطب أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

تعتزم المرشحة الرئاسية السابقة في بيلاروس سفيتلانا تيخانوفسكايا، إلقاء كلمة أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في 4 سبتمبر، وفي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في 8 سبتمبر.

وقال المكتب الصحفي لتيخانوفسكايا، اليوم الاثنين: "يخطط لإلقائها كلمة في اجتماع مجلس الأمن الدولي في 4 سبتمبر، وفي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في 8 سبتمبر".

وأضاف المكتب: "في كل اجتماع، وفي كل محادثة وفي كل خطاب، تتحدث سفيتلانا عن الوضع في بيلاروس وما يطلبه الناس: يجب أن يرحل لوكاشينكو، ويجب إطلاق سراح السجناء السياسيين والمعتقلين".

المصدر: تاس