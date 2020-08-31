تيخانوفسكايا ستخطب أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
Reuters
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تعتزم المرشحة الرئاسية السابقة في بيلاروس سفيتلانا تيخانوفسكايا، إلقاء كلمة أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في 4 سبتمبر، وفي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في 8 سبتمبر.
وقال المكتب الصحفي لتيخانوفسكايا، اليوم الاثنين: "يخطط لإلقائها كلمة في اجتماع مجلس الأمن الدولي في 4 سبتمبر، وفي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في 8 سبتمبر".
وأضاف المكتب: "في كل اجتماع، وفي كل محادثة وفي كل خطاب، تتحدث سفيتلانا عن الوضع في بيلاروس وما يطلبه الناس: يجب أن يرحل لوكاشينكو، ويجب إطلاق سراح السجناء السياسيين والمعتقلين".
المصدر: تاس