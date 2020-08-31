 
مباشر

دول البلطيق تتجه لفرض عقوبات على لوكاشينكو

أخبار العالم

دول البلطيق تتجه لفرض عقوبات على لوكاشينكو
Reuters BelTA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/omus

صرح رئيس ليتوانيا إيتاناس ناوسيدا بأن بلاده ولاتفيا وإستوتيا ستعلن في وقت لاحق اليوم الاثنين فرض عقوبات سفر على نحو 30 مسؤولا بيلاروسيا، بينهم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وأضاف ناوسيدا أن هذه القائمة خطوة أولى ويمكن توسيعها لاحقا.

إقرأ المزيد
بوريل: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لن يقروا في برلين عقوبات ضد بيلاروس
بوريل: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لن يقروا في برلين عقوبات ضد بيلاروس

في وقت سابق قالت ليتوانيا إنها تعتزم معاقبة المسؤولين البيلاروسيين الذين تحملهم المسؤولية عن انتهاكات انتخابية وأعمال العنف ضد المحتجين.

وينظر الاتحاد الأوروبي أيضا في إمكانية فرض عقوبات على مسؤولين بيلاروس على خلفية "قمع المتظاهرين" في البلاد.

وتشهد بيلاروس احتجاجات بعد أن فاز لوكاشينكو بولاية رئاسية سادسة في انتخابات 9 أغسطس، التي رفضت المعارضة الاعتراف بنتائجها معتبرة أنها كانت مزيفة.

ويتهم لوكاشينكو جهات خارجية بالوقوف وراء الحراك الاحتجاجي في بلاده.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا