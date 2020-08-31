دول البلطيق تتجه لفرض عقوبات على لوكاشينكو

صرح رئيس ليتوانيا إيتاناس ناوسيدا بأن بلاده ولاتفيا وإستوتيا ستعلن في وقت لاحق اليوم الاثنين فرض عقوبات سفر على نحو 30 مسؤولا بيلاروسيا، بينهم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وأضاف ناوسيدا أن هذه القائمة خطوة أولى ويمكن توسيعها لاحقا.

إقرأ المزيد

في وقت سابق قالت ليتوانيا إنها تعتزم معاقبة المسؤولين البيلاروسيين الذين تحملهم المسؤولية عن انتهاكات انتخابية وأعمال العنف ضد المحتجين.

وينظر الاتحاد الأوروبي أيضا في إمكانية فرض عقوبات على مسؤولين بيلاروس على خلفية "قمع المتظاهرين" في البلاد.

وتشهد بيلاروس احتجاجات بعد أن فاز لوكاشينكو بولاية رئاسية سادسة في انتخابات 9 أغسطس، التي رفضت المعارضة الاعتراف بنتائجها معتبرة أنها كانت مزيفة.

ويتهم لوكاشينكو جهات خارجية بالوقوف وراء الحراك الاحتجاجي في بلاده.

المصدر: "رويترز"