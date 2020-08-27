بوريل: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لن يقروا في برلين عقوبات ضد بيلاروس

قال مفوض الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون عقوبات ضد بيلاروس في اجتماع غير رسمي ببرلين في 27 و 28 أغسطس، لكن لن يعتمدوها.

وأضاف بوريل، اليوم لدى وصوله إلى الاجتماع: "سنناقش الوضع في بيلاروس. الكل ينتظر حلا سنقترحه. العقوبات سنناقشها، لكن هذا اجتماع غير رسمي، ولا يمكن اتخاذ قرارات بشأن مقترحات سياسية، لذا ستتم الموافقة عليها في وقت لاحق".

وشدد بوريل على أنه "من المهم للغاية مناقشة مستوى العقوبات، وضد من ستفرض".

وخلال مؤتمر عبر الفيديو حول بيلاروس في 14 أغسطس، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيفرض عقوبات بالتحديد ضد "المسؤولين عن القمع"، ولكن حتى الآن لم يتم وضع قائمة بأسمائهم.

المصدر: تاس