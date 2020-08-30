 
مباشر

شاهد.. نجمة "تيك توك" صغيرة تأسر القلوب برقصاتها المميزة

أخبار العالم

شاهد.. نجمة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/omsg

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر طفلة نيبالية عمرها سنتان، أدهشت الجمهور بحركاتها اللطيفة والمميزة وتعابير وجهها المثيرة والمنسجمة أثناء الرقص.

وتناقل مستخدمو الإنترنت فيديوهات الطفلة واسمها سامايرا تهابا، والتي استطاعت رغم صغرها، إثارة مشاعر الناس.

وتساءل أحد المعلقين على الفيديوهات: "كيف يمكن أن تتزامن حركات شفاه طفلة صغيرة بشكل دقيق كهذا مع ألحان الموسيقى؟".

وكتب آخر: "هذه موهبة فطرية".

شاهد.. نجمة

المصدر: indianexpress

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا