كيف كان رد فعل ترامب على مكالمة فاتته من بوتين؟

نقلت مجلة "نيوزويك"، عن نيك تيموثي الرئيس السابق لديوان تيريزا ماي ( رئيسة وزراء بريطانية سابقة) أن الرئيس دونالد ترامب، غضب ذات مرة لتفويته مكالمة هاتفية مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وذكر تيموثي، أن ترامب صرخ في وجه مايكل فلين، مستشاره لشؤون الأمن القومي حينذاك، لأنه لم يبلغه بالمكالمة.

ووفقا لتيموثي، في عام 2017، خلال اجتماع رسمي مع الوفد البريطاني في البيت الأبيض، ذكر أحدهم أن بوتين اتصل مؤخرا بالزعيم الأمريكي، وبعد ذلك بدأ ترامب بالصراخ على فلين.

وقال تيموثي: "لقد صرخ حقا. كان ذلك في عشاء رسمي مع الخدم والأطباق الجميلة وكان يصرخ في وجهه موبخا عبر الطاولة".

وأضاف المسؤول البريطاني السابق: "وصرخ ترامب بعد ذلك: إذا كان بوتين يريد التحدث يجب وصله بي".

شغل الفريق المتقاعد مايكل فلين، منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي من 20 يناير إلى 13 فبراير 2017. استقال بعد اتهامات بأنه لم يكشف بشكل كامل عن محتوى محادثاته مع السفير الروسي السابق لدى الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك.

وزعمت وسائل الإعلام، نقلا عن وكالات استخباراتية، بأنه ناقش مع الدبلوماسي الروسي إمكانية رفع العقوبات الأمريكية عن روسيا.

المستشار نفسه نفى ذلك. وقال الكرملين إن المحادثة بين فلين وكيسلياك جرت فعلا، لكن تم نقل محتواها بشكل غير صحيح.

المصدر: نوفوستي