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قلق أمريكي من محاولات الصين شراء "موتور سيش" الأوكراني

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قلق أمريكي من محاولات الصين شراء
Sputnik
مصنع "موتور سيتش" لإنتاج المحركات
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن قلق واشنطن من محاولات الصين شراء مصنع محركات طائرات "موتور سيش" الأوكراني.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها أمس السبت: "أعرب الوزير بومبيو، عن قلقه بشأن الاستثمار الصيني الخبيث في أوكرانيا، بما في ذلك جهود بكين للاستحواذ على مصنع موتور سيتش في مدينة زابوروجي".

وفي وقت سابق نوه المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية، بأن الاتصال الهاتفي بين بومبيو وزيلينسكي، تم في 26 أغسطس. ووفقا له، بحث الجانبان خلال المحادثة، كذلك مكافحة انتشار وباء كوفيد-19، والوضع في بيلاروس وفي أوكرانيا.

المصدر: تاس

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