أوباما وزوجته ينعيان الممثل تشادويك

نعى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل، الممثل تشادويك بوسمان بطل فيلم "بلاد بانثر"، الذي توفي اليوم السبت بعد صراع مع سرطان القولون.

وشارك أوباما صورا له مع الراحل بوسمان من لقاء سابق جمعهما، وقال في كلمات مؤثرة عنه: "لقد قدم تشادويك بوسمان إلى البيت الأبيض للعمل مع الأطفال وقتما كان يجسد دور لاعب البيسبول الراحل جاكي روبنسون".

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وأضاف: "يمكنكم القول على الفور أن تشادويك كان مباركا، إذ أن تكون شابا وموهوبا وأسود البشرة، وأن تستخدم هذه القوة لمنح الأطفال أبطالا يتطلعون إليهم، وأن تفعل كل ذلك أثناء شعورك بالألم، يا لها من استفادة لتشادويك بحياته".

بدورها غردت ميشيل أوباما قائلة: "فقط تشادويك بوسمان قادر على أن يجسد جاكي روبنسون وثورغود مارشال و"تشالا" من فيلم "بلاك بانثر"، كما أنه يعرف معنى المثابرة واستدعاء القوة الحقيقية، وهو ينتمي إليهم هناك كبطل، وللأطفال ذوي البشرة السوداء ولجميع أطفالنا. ليس هناك هدية أفضل منه لكي نقدمها لعالمنا".

Only Chadwick could embody Jackie Robinson, Thurgood Marshall, and T’Challa. He, too, knew what it meant to persevere. To summon real strength. And he belongs right there with them as a hero—for Black kids and for all our kids. There’s no better gift to give our world. ❤ pic.twitter.com/t2tjZDMxNT — Michelle Obama (@MichelleObama) August 29, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي