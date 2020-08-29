وفاة نجم "بلاك بانثر" تشادويك بوزمان

توفي الممثل الأمريكي تشادويك بوزمان بطل فيلم "الفهد الأسود" (بلاك بانثر) الذي حقق نجاحا هائلا في العالم في 2018، عن 43 عاما بسرطان القولون.

وقالت عائلة بوزمان في بيان أمس الجمعة، إنه "توفي في منزله محاطا بزوجته وأفراد عائلته".

وأضاف البيان أن "لعب دور الملك تي تشالا في بلاك بانثر كان أكبر شرف له في حياته المهنية".

ولم يعلن الممثل عن مرضه الذي تم تشخيصه في 2016، واستمر في التصوير.

ووصفته عائلته في بيانها بأنه "مقاتل حقيقي"، موضحة أنه استمر في العمل أثناء خضوعه "لعدد لا يحصى من العمليات الجراحية والعلاج الكيميائي".

وضم فيلم "بلاك بانثر" للمخرج راين كوغلر، حشدا من أشهر الممثلين ذوي البشرة السمراء، من لوبيتا نيونغو التي حازت على أوسكار، إلى أنجيلا باسيت وفوريست ويتيكر ودانيال كالويا. وخصصت له ميزانية هائلة للإنتاج والترويج.

والفيلم مقتبس من مغامرات أول بطل أسود خارق ابتكره استوديو "مارفل كوميكس" في 1966، ويروي قصة الكفاح الذي قاده الملك تي تشالا للدفاع عن شعبه الواكندا.

وتم ترشيح الفيلم لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وحقق أكثر من مليار دولار من إيرادات شباك التذاكر.

وكان يفترض أن يؤدي الراحل الدور نفسه في الجزء الثاني من فيلم "الفهد الأسود" الذي كان مقررا في 2022.

وقبل هذا الدور، جسد بوزمان شخصيتي أسطورة البيسبول جاكي روبنسون في فيلم "42" للمخرج براين هيلغيلاند والمغني جيمس براون في فيلم "غيت اون اب" لتيت تايلور.

وقد ظهر مؤخرا في فيلم "دا 5 بلادز" للمخرج سبايك لي.

المصدر: أ ف ب