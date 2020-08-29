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فرنسا.. تسجيل 5453 إصابة جديدة بكورونا

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فرنسا.. تسجيل 5453 إصابة جديدة بكورونا
Reuters CP/
تدابير احترازية ضد كورونا في باريس
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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم السبت، تسجيل 5453 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل انخفاضا كبيرا مقارنة مع يوم الجمعة الذي سجلت فيه 7379 إصابة.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 6 وفيات جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30602.

وانخفض عدد الخاضعين للعلاج من الفيروس في المستشفيات بواقع 5 حالات ليصل إلى 4530، فيما ارتفع عدد من يعالجون في وحدات العناية المركزة إلى 400، بعد أن كان 387 قبل يوم.

المصدر: "رويترز"

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