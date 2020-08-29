فرنسا.. تسجيل 5453 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم السبت، تسجيل 5453 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل انخفاضا كبيرا مقارنة مع يوم الجمعة الذي سجلت فيه 7379 إصابة.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 6 وفيات جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30602.

وانخفض عدد الخاضعين للعلاج من الفيروس في المستشفيات بواقع 5 حالات ليصل إلى 4530، فيما ارتفع عدد من يعالجون في وحدات العناية المركزة إلى 400، بعد أن كان 387 قبل يوم.

المصدر: "رويترز"