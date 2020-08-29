طوكيو: المعاهدة الثنائية مع واشنطن تشمل الجزر المتنازع عليها مع الصين

صرح وزير دفاع اليابان تارو كونو اليوم السبت، بأنه أكد مع نظيره الأمريكي مارك إسبر على أن المعاهدة الأمنية بين الجانبين تشمل الجزر الواقعة ببحر الصين الشرقي المتنازع عليها مع الصين.

وقال كونو في تصريحات صحفية عقب لقاء مع إسبر في جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ، إن البلدين اتفقا على معارضة أي محاولة أحادية لتغيير الوضع القائم في الممرات المائية المحورية في المنطقة.

وأضاف: "اتفقنا على أن يرد المجتمع الدولي بحزم على أي تغيير أحادي الجانب للوضع القائم في بحر الصين الجنوبي وكذلك بحر الصين الشرقي".

يذكر أن من القضايا الشائكة في العلاقات بين الصين واليابان، مطالبة بكين بمجموعة الجزر الصغيرة التي تسيطر عليها طوكيو في بحر الصين الشرقي، والتي تعرف في اليابان باسم سينكاكو في حين تطلق عليها الصين اسم دياويو.

المصدر: "رويترز"