البرازيل: وفيات كورونا تقترب من 120 ألفا والإصابات أكثر من 3.8 مليون
Globallookpress Leandro Ferreira
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تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل عتبة الـ3.8 مليون حالة، بينما تقترب حصيلة الوفيات من الـ120 ألف حالة.
وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة، تسجيل 855 حالة وفاة و43412 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير.
وبلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 3 ملايين و804 آلاف و803 حالات، فيما وصلت حصيلة الضحايا إلى 119 ألفا و504 أشخاص.
يذكر أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة في العالم للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.
المصدر: رويترز