إسكتلندا.. بيع أغلى خروف في العالم بمبلغ يفوق ثمن سيارة فيراري (صور)

أفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية بأن خروفا من سلالة تيكسل يبلغ من العمر 6 أشهر، بيع في إسكتلندا بمبلغ 489 ألف دولار، ليكون بذلك الخروف الأغلى في العالم.

ويتجاوز سعر الخروف المسمى "دابل دياموند" (الجوهرة المزدوجة) ثمن سيارة "فيراري" أو ساعة "رولكس" أو سعر منزل لأسرة كاملة.

وتمت تربية الكبش الصغير داخل مزرعة صوف في شيشاير بالمملكة المتحدة على يد المربي تشارلي بودن وعائلته.

A Ferrari Sheep



Jeff Aiken, one of three partnered breeders, has paid the highest price ever commanded by a sheep.



He bought 'Double Diamond' for £367,500, in a Lanark auction.



The breed is a Texel, a Netherlands sheep. The 6 month old lamb is considered genetically perfect. pic.twitter.com/VFZXApvJuk — Grouse Beater (@Grouse_Beater) August 28, 2020

وبخلاف حالته الوراثية الممتازة، فإن ما ساعد على بيع الخروف بهذا السعر هو التوقيت الحالي الذي يصادف موسم التزاوج، إذ يخطط أصحابه الحاليون، وهم مجموعة من مربي الخراف، لاستخدامه في تلقيح نعاج ثمينة.

Sportsman Double Diamond



Sold yesterday for 350,000gns



(A Guinea is £1.05p)



The most expensive sheep ever sold - and a very fine gentlemen indeed of his kind pic.twitter.com/RbbeInF6vO — James Rebanks (@herdyshepherd1) August 28, 2020

وحطم سعر الخروف الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في نفس المزاد في لاناركشاير باسكتلندا عام 2009، عندما تم بيع الخروف Garngour Craftsman مقابل 293 ألف دولار أمريكي.

المصدر: "نيويورك بوست"