مدرعات تركية تصل إلى سلطنة عمان

استكملت شركة "FNSS" التركية للصناعات الدفاعية تسليم مدرعات "بارس/Pars" العملاقة، محلية الصنع، إلى سلطنة عمان في إطار عقد أبرم في 20 سبتمبر 2015.

ووقعت الشركة الرائدة في الصناعات الدفاعية، عقدا مع الجانب العماني إثر فوزها بمناقصة لتلبية احتياجات القوات البرية للسلطنة من المدرعات، متفوقة بذلك على كبرى الشركات العالمية.

وفي إطار العقد، سلمت "FNSS" للقوات العمانية 172 مدرعة من طراز "Pars III 8x8" و"Pars III 6x6"، وكانت قد سلمت الدفعة الاولى منتصف عام 2017.

وكانت المدرعة المذكورة قد استعرضت مهاراتها في ساحة اختبارات ورماية تابعة للقوات البرية العمانية في مدينة نزوى، بحضور قادة عسكريين رفيعي المستوى.

وهذا الطراز من المدرعات أظهر كفاءته في التحرك على الأراضي الوعرة، والرماية على أهداف متنوعة، وستشرف الشركة على تلبية الاحتياجات اللوجستية أيضا في الفترة القادمة.

والمدرعات التي جرى تسليمها مصممة لأغراض مختلفة، بينها مدرعات تحمل برجا (25 و30 ملم)، وبرجا يعمل بتقنية التحكم عن بعد (12.7 ملم)، وأخرى قادرة على حمل قذائف هاون (120 ملم).

وسلمت الشركة أيضا مدرعات للاستطلاع والرصد والتحكم والإنقاذ والصيانة والتحصين والاتصال.

والشهر المنصرم، أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، البدء في تجميع المدرعة "بارس" سداسية الدفع المضادة للألغام، والمطورة في إطار مشروع لتلبية احتياجات القوات المسلحة.

وقالت إن المدرعة ستدخل الخدمة في الجيش التركي عام 2021، لافتا إلى إمكانية تصديرها إلى الخارج إضافة إلى سد احتياجات القوات الأمنية منها.

وتمكنت شركة "FNSS" الرائدة في إنتاج المركبات المدرعة، من دخول قائمة أفضل 100 شركة منتجة للأسلحة والمعدات العسكرية على مستوى العالم، والتي أعلنتها مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية.

وحلت "FNSS" في المرتبة الـ 98 ضمن قائمة "ديفينس نيوز"، حيث بلغت ميزانيتها العام الماضي، 374 مليون دولار.

المصدر: الأناضول