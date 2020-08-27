أوكرانيا تعلن "تعليق" العلاقات مع بيلاروس

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا عن "تعليق" العلاقات مع بيلاروس على خلفية الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقال كوليبا في حديث لقناة "1+1" الأوكرانية يوم الخميس: "بوسعي أن أقول لكم بشكل رسمي، إننا نعلق جميع العلاقات مع بيلاروس"، مشيرا إلى أن أوكرانيا انضمت إلى موقف الاتحاد الأوروبي بشأن عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات في بيلاروس.

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وأضاف: "نحن نتابع تطورات الأوضاع. وعندما نتأكد من أن تلك العلاقات لا تلحق أي أضرار أخلاقية بأوكرانيا ولا تسيء إلى سمعتها، سيتم استئناف العلاقات".

كما رجح كوليبا نقل المفاوضات حول تسوية النزاع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا من العاصمة البيلاروسية مينسك إلى منصة أخرى.

وكانت أوكرانيا قد سحبت سفيرها من بيلاروس للتشاور قبل أسبوع، على خلفية الاحتجاجات في بيلاروس المستمرة منذ إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس الجاري.

المصدر: وكالات