لوكاشينكو يتحدث عن "حرب هجينة" و "مذبحة دبلوماسية" ضد بيلاروس

أعرب رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، عن اعتقاده بأنه يجري شن "حرب هجينة" ضد بلاده.

وقال، في اجتماع في مينسك اليوم: "نتعرض اليوم لمرحلة معينة من حرب هجينة، لنقولها بصراحة، حرب ضد بيلاروس. وإلا كيف يمكن تسميتها؟ لقد أصيبت وسائل الإعلام بعدوى هذا الصراع وهذه الحرب".

ويعتقد لوكاشينكو، أن "مذبحة دبلوماسية" قد بدأت ضد بلاده. وقال إن "المذبحة الدبلوماسية ضدنا بدأت على أعلى مستوى".

وشدد لوكاشينكو على أن بعض جيران بيلاروس ليس فقط يدعون بصراحة لإعادة الانتخابات في الجمهورية، بل وأخذوا يتدخلون في الشؤون الداخلية للبلاد، ويمارسون الضغوط، و"هذه حرب دبلوماسية بحد عينها".

المصدر: تاس