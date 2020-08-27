تركيا تمدد مهام سفينة "أوروتش رئيس"

مددت الحكومة التركية مهام سفينة "أوروتش رئيس" للمسح والتنقيب عن النفط في شرق المتوسط، حتى الأول من سبتمبر المقبل.

إقرأ المزيد

وأطلقت "أوروتش رئيس" إعلان "نافتيكس" جديد (الرسائل النصية البحرية) حول تمديد مهامها 4 أيام إضافية، من 27 أغسطس الحالي ولغاية الأول من سبتمبر المقبل.

وبموجب هذا التمديد الذي يعد الثاني من نوعه، ستواصل السفينة التركية أنشطتها في مياه جزيرة قبرص، برفقة سفينتي "أتامان" و"جنكيز خان".

إقرأ المزيد

ويمكن لسفينة "أوروتش رئيس"، إجراء عمليات سيزمية ثلاثية الأبعاد يصل عمقها 8 آلاف متر، وعمليات سيزمية ثنائية الأبعاد يصل عمقها 15 ألف متر.

ويبلغ عدد أفراد طاقم السفينة 55، منهم 24 من البحارة و31 من الإداريين والباحثين.

المصدر: الأناضول