المكسيك.. 626 حالة وفاة و5267 إصابة جديدة بفيروس كورونا

واصل فيروس كورونا المستجد في المكسيك زحفه خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل ارتفاع جديد في عدد الوفيات والإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية فجر الاثنين، عن تسجيل 626 حالة وفاة و5267 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 573888 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء، 62076 حالة وفاة.

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ 5 ملايين حالة.

المصدر: وكالات