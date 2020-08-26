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عدد وفيات كورونا في إيران يتجاوز 21 ألف شخص

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عدد وفيات كورونا في إيران يتجاوز 21 ألف شخص
Reuters
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 2243 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 365606 حالة.

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ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في إيران إلى أكثر من 363 ألف إصابة

وقالت الوزارة، اليوم الأربعاء، في بيان لها إنه تم تسجيل 119 وفاة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 21020 حالةـ، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 314870 شخصا.

وأضاف البيان أن 3831 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، يرقدون في غرف العناية المركزة.

ولا يزال 26 إقليما إيرانيا من أصل 31 في وضع صحي خطير، حيث تم تصنيف 14 إقليما في وضع صحي أحمر، بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، قم، مازندران، غلستان، خراسان شمالي، أردبيل، أصفهان، خراسان رضوي، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزي، يزد، جيلان.

المصدر: RT

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