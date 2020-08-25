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ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في إيران إلى أكثر من 363 ألف إصابة

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ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في إيران إلى أكثر من 363 ألف إصابة
Reuters
صورة أرشيفية/ إيران
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 2213 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 363363.

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وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء إنه تم تسجيل 125 وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح إجمالي الوفيات 20901، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 313058 شخصا.

وتم تصنيف 14 إقليما إيرانيا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، قم، مازندران، غلستان، خراسان شمالي، أردبيل، أصفهان، خراسان رضوي، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزي، يزد، جيلان.

فيما تم إعلان حالة التأهب في 12 إقليما جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس هناك، وهي: فارس، ايلام، البرز، لرستان، هرمزغان، زنجان، قزوين، أذربيجان الغربية، بوشهر، همدان، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد.

المصدر: RT

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