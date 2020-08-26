مقتل شخص وإصابة آخرين أثناء احتجاجات في ولاية ويسكونسن الأمريكية

أسفر إطلاق نار خلال الاحتجاجات التي تشهدها مدينة كينوشا في ولاية ويسكونسن الأمريكية عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر في الشرطة أن ثلاثة أشخاص أصيبوا، وتوفي أحدهم، بعدما اندلعت اشتباكات مسلحة فى شوارع مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن، صباح اليوم الأربعاء، في ثالث يوم من الاحتجاجات هناك التي اندلعت بعد إطلاق الشرطة النار على رجل من ذوي البشرة السمراء.

(Warning, Graphic/Violent)

A crowd chases a suspected shooter down in Kenosha. He trips and falls, then turns with the gun and fires several times. Shots can be heard fired elsewhere as well, corroborating reports of multiple shooters tonight #Kenosha#KenoshaRiotspic.twitter.com/qqsYWmngFW — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) August 26, 2020

وأظهر مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعى اشتباكا بين مدنيين، وفيه عدة أشخاص يهاجمون مسلحا طُرح أرضا على ما يبدو. وظهر المسلح فى المقطع وهو يطلق النار على من يهرولون نحوه وسقط أحدهم أرضا.

المصدر: وكالات