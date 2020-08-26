طهران تقدم شكوى ضد واشنطن بسبب احتجاز سفن تنقل وقودا إيرانيا

أعلنت إيران إنها قدمت شكوى إلى مؤسسة الملاحة الدولية، ضد الولايات المتحدة الأمريكية لقيام الأخيرة بتوقيف سفن كانت تنقل الوقود الإيراني إلى فنزويلا.

وقال جليل إسلامي، نائب رئيس مؤسسة الملاحة والموانئ الإيرانية، لوكالة أنباء مهر، إن المؤسسة قدمت شكوى لدى مؤسسة الملاحة البحرية الدولية ضد واشنطن بسبب توقيفها سفنا تحمل الوقود الإيراني المصدر إلى فنزويلا.

وأضاف إسلامي إنه ينبغي تصدير الوقود والمشتقات النفطية الإيرانية، وفقا لسياسات الحكومة، مشيراً إلى أن طهران تسعى لكي لاتعيق العقوبات الأمريكية تصدير المشتقات النفطية وبقية السلع.

وكانت الولايات المتحدة قالت إنها استولت على أربع سفن إيرانية محملة بالوقود كانت تتجه صوب فنزويلا ، فيما قالت طهران إنه ليس لها أي صلة بمالك السفن، وإن هذه السفن لم تكن ترفع العلم الإيراني، وأضافت أنها باعت الوقود إلى فنزويلا على نمط فوب من إحد الموانئ الإيرانية.

المصدر: RT