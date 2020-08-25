الرئيس التشيكي يدخل المستشفى

أكد المتحدث باسم الرئيس التشيكي ميلوش زيمان دخول الرئيس للمستشفى، حيث سيخضع لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في الذراع.

وقال المتحدث ييرجي أوفتشاتشيك على "تويتر"، يوم الثلاثاء، إن "الرئيس دخل المستشفى هذا المساء، ونقل إلى مستشفى الجامعة العسكرية في براغ على إثر إصابته".

وأضاف أن الرئيس سيخضع لعملية جراحية، وأن إصابته لا تشكل خطرا على حياته، وأن الرئيس على اتصال بأسرته وموظفي مكتبه.

وكانت وسائل الإعلام التشيكية أفادت بأن الرئيس البالغ 75 عاما من العمر، تعرض للكسر في ذراعه على إثر وقوعه على الأرض، حين حاول الاستغناء عن العصا الذي يستخدمه عادة أثناء المشي.

يشار إلى أن زيمان بحالة صحية جيدة بشكل عام، على الرغم من بعض المشاكل مع الأعصاب في قدميه، التي يستخدم بسببها عصا المشي.

يذكر أن ميلوش زيمان يشغل منصب الرئاسة في جمهورية التشيك منذ عام 2013، لكن معظم الصلاحيات الخاصة بالسلطة التنفيذية في الدولة بيد رئيس الوزراء وحكومته.

المصدر: رويترز