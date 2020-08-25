تيخانوفسكايا: يجب ألا يؤثر أي بلد آخر على شؤون بيلاروس والولايات المتحدة وعدت بدعم المتظاهرين

أكدت المرشحة السابقة لانتخابات الرئاسة البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا، رفضها أي تدخل خارجي في شؤون بلادها، لكنها ذكرت أن الولايات المتحدة تعهدت بـ"دعم" المتظاهرين في بيلاروس.

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وقالت تيخانوفسكايا، في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الثلاثاء: "نريد أن نعيش في دولة ديمقراطية، وهذا الأمر يتوقف علينا فقط، هذه إرادتنا، وأعتقد أنه يجب ألا يؤثر أي بلد آخر على قرار شعبنا".

وأشارت تيخانوفسكايا إلى أن المشاركين في الاحتجاجات المعارضة للسلطات في بيلاروس لا يتبعون نهجا مواليا للغرب ومناهضا لروسيا.

وأفادت المعارضة البيلاروسية في الوقت ذاته بأن نائب وزير الخارجية الأمريكي، ستيفن بيغان، تعهد لها خلال لقائهما في فيلنيوس في وقت سابق من الأسبوع، بتصميم بلاده على "مساعدة شعب بيلاروس".

وقالت: "أكد لي أنه شخصيا والشعب الأمريكي سيفعلون كل شيء ممكن لدعمنا ومساعدتنا في الوضع الحالي".

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وتشهد بيلاروس احتجاجات واسعة، يرافقها عنف بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على خلفية إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية يوم 9 أغسطس والتي أفرزت الرئيس الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، الحاكم في البلاد منذ العام 1994، بحصوله على 80% من أصوات الناخبين، بينما حصدت المعارضة تيخانوفسكايا، التي كانت تعتبر منافسه الأساسي في ظل اعتقال السلطات بعض المرشحين الآخرين، حوالي 10% من الأصوات.

وسبق أن قالت تيخانوفسكايا، التي انتقلت إلى ليتوانيا بعد بدء المظاهرات، إنها لا تخطط للترشح في حال إجراء انتخابات جديدة، بينما من المتوقع أن يشارك فيها زوجها، سيرغي تيخانوفسكي، الموجود حاليا في السجن.

المصدر: "فوكس نيوز" + وكالات