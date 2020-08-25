السجون تتحول في تايلاند إلى مراكز جذب سياحي

تخطط وزارة الإصلاحيات والسجون في تايلاند، لتحويل 72 سجنا في جميع أنحاء البلاد إلى مناطق جذب سياحي.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست"، عن وزير العدل التايلاندي، سومساك تيبسوتين، أنه سيتم في السجون تنظيم مسابقات لـ "الطهاة والعاملين في الحانات"، وستفتح هناك متاجر، حيث يمكن للزوار شراء الأشياء التي يصنعها السجناء.

وقال الوزير إنه سيتم تنفيذ هذه الخطة بالفعل في خمسة سجون. وأضاف إنه تم بالفعل وضع أنواع مختلفة من الترفيه داخل السجون ليشاهدها السياح، وعلى سبيل المثال، "طهاة خلف القضبان" للترويج للمهن في مختلف المجالات، و"لإعداد السجناء للعودة إلى الحياة الطبيعية في المجتمع، وتغيير صورة المؤسسات الإصلاحية".

سيتم توسيع المشروع في السنة المالية 2021. وسيشارك فيه بشكل إجمالي 72 سجنا ومؤسسة إصلاحية، أي نصف السجون البالغ عددها 143 على مستوى البلاد.

المصدر: نوفوستي