وزير الخارجية البريطاني يصل إسرائيل لبحث القضايا الثنائية والإقليمية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، إن نظيره البريطاني دومينيك راب، وصل إلى القدس في زيارة للبلاد.

وكتب أشكنازي، على تويتر: "يسعدني أن أرحب بكم في القدس، وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب. أتطلع لمناقشة العلاقة الثنائية الممتازة بين المملكة المتحدة وإسرائيل، وكذلك القضايا الإقليمية. سنتحدث عن التجارة والاقتصاد والدراسات المشتركة حول فيروس كورونا المستجد".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، يوم أمس، إن دومينيك راب، يعتزم لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومناقشة سير الحوار الفلسطيني الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يتوجه الوزير البريطاني، خلال الزيارة، إلى رام الله للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأشارت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها، إلى أن زيارة راب تجري، بعد الأنباء عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

المصدر: تاس