الصين.. تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الصينية تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الاثنين، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع يوم الأحد الذي سجلت فيه 16 إصابة.

وأوضحت السلطات أن الأمر يتعلق بحالات مستوردة تم رصدها لدى مسافرين قادمين من الخارج، لتسجل الصين بهذا تاسع يوم على التوالي من دون إصابات منقولة محليا.

وارتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس في الصين إلى 84981 حالة، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 وفاة.

المصدر: "رويترز"