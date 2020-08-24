ترامب: الولايات المتحدة لن تتحول أبدا إلى دولة اشتراكية

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن لا تتحول الولايات المتحدة إلى "دولة اشتراكية".

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وقال ترامب، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال المؤتمر العام للحزب الجمهوري الأمريكي، الذي أقر ترشيحه رسميا لانتخابات الرئاسة المقبلة، إن إدارته حققت إنجازات كثيرة بينها خفض أسعار الأدوية.

وتابع: "تتميز بعض الدول الاشتراكية بأسعار منخفضة بشكل أكبر، ولذا النقطة المشتركة الوحيدة التي توجد لدي مع الاشتراكية تتمثل في أنني أريد الحصول على أسعارها".

وأردف الرئيس الأمريكي الحالي: "باستثناء هذا الأمر لن تتحول بلادنا أبدا إلى دولة اشتراكية".

وسبق أن تعهد ترامب مرارا بأن إدارته ستواجه دائما الاشتراكية إن كانت داخل الولايات المتحدة أو خارجها، ووجه مؤخرا اتهامات كثيرة إلى أنصار الفكر اليساري في بلاده خاصة على خلفية موجة الاضطرابات ضد العنصرية وعنف الشرطة.

المصدر: وكالات