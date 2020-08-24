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ارتفاع عدد قتلى السيول في شمال تركيا إلى 6 أشخاص

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ارتفاع عدد قتلى السيول في شمال تركيا إلى 6 أشخاص
Reuters
وزير الداخلية سليمان صويلو يزور المنطقة المتضررة من السيول
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ارتفع عدد المتوفين جراء السيول بمنطقة البحر الأسود في شمال تركيا إلى 6 أشخاص، حتى وقت متأخر من أمس الأحد، مع استمرار البحث عن 10 مفقودين.

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وأظهرت لقطات مصورة من إقليم جيرسون في شمال البلاد، مياه السيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة بشكل غير معتاد، وهي تجرف الحطام والمركبات على طول الطريق لتطمرها في الوحل.

وشوهد سكان المنطقة وهم ينظفون الشوارع، في حين استُخدمت معدات البناء في رفع الأنقاض وإخلاء الطرقات منها.

وأغلق العديد من الطرق بسبب المياه، كما انقطعت الكهرباء عن عدة قطاعات بالمنطقة.

وقال وزير الداخلية التركي،سليمان صويلو، إن السلطات أعادت الكهرباء في بعض المناطق، لكنه أوضح أن أضرارا بالغة لحقت بالبنية التحتية.

المصدر: رويترز

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