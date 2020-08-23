مقتل 4 أشخاص وفقدان 11 خلال سيول في شمال تركيا

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الأحد، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم خلال سيول في منطقة البحر الأسود بشمال البلاد، فيما فُقد 11 آخرون.

وأوضح صويلو أن عمليات البحث والإنقاذ جارية للعثور على المفقودين، مشيرا إلى أن أحد القتلى جندي، وأضاف: "تم حتى الآن إنقاذ 133 مواطنا.. دولتنا ستضمد الجراح وتقف مع مواطنينا بكل قوتها".

من جهته، قال وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باكديميرلي، إن هطول الأمطار في جيرسون تجاوز متوسط شهر أغسطس بمقدار 1.5 مرة.

وأضاف: "هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها تدفق المياه بهذا الشكل وسيولا من هذا القبيل. سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

وأظهرت لقطات من إقليم جيرسون في شمال البلاد، مياه السيول الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة بشكل غير معتاد، وهي تجرف المباني والمركبات على طول الطريق لتطمرها في الوحل.

وفي وقت سابق، أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باستخدام جميع موارد الدولة لإصلاح الأضرار.

المصدر: رويترز