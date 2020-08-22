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وزير الدفاع الإيراني يصل موسكو

وزير الدفاع الإيراني يصل موسكو

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وزير الدفاع الإيراني يصل موسكو
RT
وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي زيارة
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وصل وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، على رأس وفد دفاعي وعسكري إلى العاصمة الروسية موسكو مساء اليوم السبت، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسي سيرغي شويغو.

وإلى جانب اللقاء مع نظيره الروسي وعدد آخر من كبار المسؤولين، سيحضر العميد أمير حاتمي المؤتمر العسكري - الفني الدولي السادس لروسيا ومعرض "أرميا 2020".

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية بأنه من أهم أهداف زيارة وزير الدفاع إلى موسكو هو تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية.

المصدر: وكالة "إرنا"

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