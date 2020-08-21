بيلاروس.. منافسة لوكاشينكو لن تترشح لانتخابات جديدة في حال إجرائها

أعلنت المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفيكايا التي كانت تنافس الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في انتخابات الرئاسة الأخيرة، أنها لن تترشح لانتخابات جديدة في حال إجرائها.

وقالت المعارضة في تصريح لقناة "بيلسات" البيلاروسية، ردا على سؤال بهذا الصدد، يوم الجمعة: "لا، أنا لا أخطط لذلك".

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يذكر أن المعارضة البيلاروسية أعلنت عدم اعترافها بالنتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في بيلاروس، التي جرت يوم 9 أغسطس، والتي تم الإعلان عن حصول ألكسندر لوكاشينكو على 80% من الأصوات فيها.

وحسب النتائج التي أعلنت عنها اللجنة المركزية للانتخابات في بيلاروس، فقد حصلت تيخانوفسكايا على 10% من الأصوات.

وشهدت بيلاروس احتجاجات منذ إعلان نتائج الانتخابات. وقامت المعارضة بتشكيل المجلس التنسيقي لها، الذي أعلن أنه يهدف إلى إلغاء نتائج الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة.

المصدر: وكالات