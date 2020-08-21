أردوغان: تركيا استطاعت أن تحقق أكبر اكتشاف لحقل غاز طبيعي في البحر الأسود

أعلن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تركيا استطاعت أن تحقق أكبر اكتشاف لمكمن للغاز الطبيعي في البحر الأسود.

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ولفت الرئيس التركي إلى أن احتياطيات الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها في البحر الأسود تبلغ 320 مليار متر مكعب.

وأكد أردوغان أن الطاقة تكتسب أهمية كبيرة في تحقيق الاستقلال الوطني إلى جانب كونها عنصرا رئيسيا في التنمية.

وتوقع أردوغان اكتشافات أخرى ليس في البحار فقط بل في البر التركي أيضا.

وقال: "ليس لدينا أدنى تبعية خارجية في أعمال البحث والتنقيب"، مشيرا إلى أن "النظام العالمي غير الإنساني الذي يرى قطرة النفط أكثر قيمة من تدفق الدم البشري لا يزال سائدا".

وأضاف: "نفذنا كامل عملية التنقيب بإمكانات وطنية". لطالما أعطت تركيا الأولوية للإنسانية على حروب الطاقة، والتي انتهت اليوم بمباركة البلاد في تحول غير متوقع للأحداث".

وحض الرئيس التركي الاتحاد الأوروبي على ألا يبقى أداة في يد اليونان للإضرار بمصالح أنقرة، مشيرا إلى أن الرد التركي على الاتحاد الأوروبي جاهز سواء في الميدان أو على طاولة المفاوضات.

يتبع..