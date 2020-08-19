أردوغان: تركيا ستدخل مرحلة جديدة بعد البشرى المزمع أن يكشف عنها يوم الجمعة المقبل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، أن بلاده ستدخل مرحلة جديدة بعد البشرى المزمع أن يكشف عنها يوم الجمعة 21 أغسطس.

ولم يكشف الرئيس أردوغان عن تفاصيل البشرى التي تحدث عنها.

وكان الرئيس التركي قد أكد أن اقتصاد بلاده يستعيد قوة الدفع، التي شهدها قبل فيروس كورونا المستجد.

وقال أردوغان في خطاب في أنقرة "على الرغم من بعض المشكلات التي لا تنبع من بلدنا، يستعيد الاقتصاد التركي بعض قوة دفعه من قبل الجائحة".

وأضاف أنه بالرغم من تسجيل زيادة طفيفة في أعداد المصابين بكورونا مؤخرا، إلا أن تركيا لا تزال تسيطر على الوباء.

كما شدد في سياق آخر، على أنه لا يمكن لأي قوة استعمارية حرمان تركيا من مصادر النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط، موضحا أن أنقرة مصممة على صون حقوقها في شرق المتوسط و"الوطن الأزرق" حتى النهاية.

واعتبر الرئيس التركي أن نضال تركيا على جبهات عدة بدءا من شرق المتوسط وحتى ليبيا ليس كفاحا من أجل الحقوق فحسب وإنما من أجل المستقبل أيضا.

المصدر: الأناضول