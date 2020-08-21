مسؤولون متقاعدون من الجمهوريين يدعون الأمريكيين لدعم بايدن

انتقد عدد من كبار المسؤولين الجمهوريين المتقاعدين في الولايات المتحدة، بشدة سياسة الرئيس دونالد ترامب داعين الناخبين لدعم منافسه، الديمقراطي جو بايدن، في انتخابات الرئاسة المقبلة.

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وجاء في الرسالة المفتوحة إلى المواطنين، التي وقع عليها حتى الآن 74 مسؤولا متقاعدا في الإدارة الأمريكية، بمن فيهم وزير الدفاع تشاك هيغل، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، مايكل هيدن، والنائب الأول لوزير الخارجية، ريتشارد أرميتاج ورئيس وكالة الفضاء (NASA)، وغيرهم، ما يلي: "يقلقنا كثيرا النهج الذي تبنته بلادنا تحت قيادة دونالد ترامب. لقد أظهر ترامب بخطواته وخطابه أنه لا يملك عزيمة ولا أهلية كي يقود البلاد، أما سلوكه غير الشريف فلا يسمح له بتولي الرئاسة".

وتابع الموقعون أنهم توصلوا إلى استنتاج مفاده أن "دونالد ترامب خذل بلادنا وأنه يجب انتخاب جوزيف بايدن.. رئيسا جديدا للولايات المتحدة".

ووفقا للمسؤولين السابقين، فقد أساء ترامب كثيرا "لمكانة أمريكا كزعيمة العالم" وأظهر عدم قدرته على القيام بدور زعيم في فترات الأزمات، وقوض الثقة في الانتخابات الأمريكية، إضافة إلى توجهه بطلبات إلى زعماء دول أخرى، بما فيها روسيا والصين، لينصروه ضد خصومه السياسيين في داخل الولايات المتحدة، وإساءته لمبدأ سيادة القانون وتعريض الأمن القومي الأمريكي للخطر.

المصدر: تاس