رئيس حزب الحركة القومية التركي: من يتجرأ على مهاجمة سفننا سيدفع الثمن غاليا!

حذر رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت باهتشلي، من أي تحرك خارجي عدائي ضد سفن بلاده في بحار المنطقة.

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وقال باهتشلي، في بيان، اليوم الخميس، إن "من يتجرأ على مواجهة أسطولنا وسفننا في البحرين المتوسط وإيجة سيدفع الثمن غاليا جدا".

وتابع رئيس الحزب أن مطالب تركيا في شرق المتوسط متطابقة مع القوانين الدولية، وأن أنقرة تمكنت من قلب الطاولة رأسا على عقب عبر الخطوات التي اتخذتها في تلك المنطقة.

وأكد أن "استفزازات اليونان" في شرق المتوسط لن تجدي نفعا، وأن فرنسا تعمل على تصعيد التوتر في المتوسط عبر إرسالها قوات بحرية وجوية إلى المنطقة.

كما نوه باهتشلي أن تركيا تسعى لإحلال الأمن والاستقرار والسلام في ليبيا.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بانتهاج سياسة "تزعزع استقرار أوروبا"، داعيا الدول الأوروبية إلى التصدي لهذه السياسة.

المصدر: الأناضول + وكالات