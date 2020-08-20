إيران تعزز قدراتها لزيادة تخصيب اليورانيوم وسط خطط عقوبات أمريكية جديدة

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية،عن تحضيرها خطوات رئيسية لزيادة قدرة تخصيب اليورانيوم، على خلفية خطط واشنطن لإعادة فرض العقوبات ضد طهران.

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وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إن وزير الخارجية الأمريكي سيتوجه نيابة عنه إلى الأمم المتحدة لإخطار المنظمة ببدء إجراءات استعادة العقوبات ضد إيران في إطار القرار 2231.

وذكرت الولايات المتحدة أن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من الإخطار الرسمي للأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية أن العقوبات ضد إيران ستشمل حظر تخصيب اليورانيوم.

وكتبت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على تويتر: "سواء تم تفعيل آلية تسوية المنازعات (التي يمكن من خلالها استعادة العقوبات) أم استمر الوضع الحالي بطريقة أو بأخرى، فقد اتخذت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خطوات كبيرة لضمان (مؤشر) 190 ألف SWU" .

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چه #مکانیسم_ماشه فعال شود یا روند کنونی ادامه داشته باشد، #سازمان_انرژی_اتمی_ایران در تأمین ۱۹۰ هزار سو(SWU)، گام‌های بزرگی برداشته است.

اقتدار صنعت هسته‌ای پابرجاست...#AEOIpic.twitter.com/q6xAB8ZQ0a — Atomic Energy Organization Of Iran (@aeoinews) August 20, 2020

وأمر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018 ، بأن تبدأ منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على الفور الاستعدادات لتخصيب اليورانيوم بمستوى 190 ألف SWU (وحدة عمل لفصل النظائر، وهو أحد مؤشرات قوة الطرد المركزي). ...وشددت طهران على أن زيادة قدرات تخصيب اليورانيوم لن تتجاوز ما ورد في الاتفاق النووي وأن الأنشطة النووية للبلاد سلمية.

المصدر: "نوفوستي"