سفير أمريكي: أي مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات لن تهدد إسرائيل

أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، أن الولايات المتحدة ستضمن احتفاظ إسرائيل بتفوقها العسكري في المنطقة إذا حدث أن بيعت طائرات "إف-35" الأمريكية للإمارات.

وقال فريدمان إنه "رغم أن من الممكن افتراضيا أن تحصل الإمارات يوما ما على الموافقة على بيعها طائرات إف-35، فإن عملية التصنيع والشراء ستستغرق سنوات طويلة".

وأضاف، أنه "مع سعي الإمارات للحصول على مزيد من الأسلحة المتقدمة، فإن التفاهمات القائمة منذ عقود، تمتنع بموجبها واشنطن عن بيع أسلحة في الشرق الأوسط يمكن أن تقوض التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي، وستبقى كما كانت من قبل، وهذا ينطبق على طائرات إف-35، التي منعت الدول العربية من الحصول عليها".

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، إن "إسرائيل ستعارض أي مبيعات من هذا النوع للإمارات"، مؤكدا ضرورة الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

المصدر: "رويترز"