إيران.. دعوات للتوجه اقتصاديا نحو مجموعة "بريكس" بدلا من الغرب

دعا عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني محسن دهنوي، إلى ضرورة استبدال بلاده العلاقات الاقتصادية مع البلدان الغربية بعلاقات مع مجموعة "بريكس".

وشدد دهنوي على "ضرورة الاستفادة من الطاقات الاقتصادية للبلدان الأعضاء في مجموعة (بريكس)، التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا واستبدال العلاقات الاقتصادية مع البلدان الغربية بعلاقات مع هذه البلدان".

وأضاف، أن "البلدان الغربية لا تحترم الاتفاقات التي توقعها كالاتفاق النووي لذلك ينبغي الإسراع بهذه الخطوة".

وأعلنت الولايات المتحدة أنها بصدد إبلاغ الأمم المتحدة بنيتها إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران معللة ذلك، بعدم التزام طهران ببنود الاتفاق النووي مع الغرب.

من جهتها طالبت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بإعادة أنشطتها النووية إلى ما كانت عليه قبل 2015، في حال أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران.

المصدر: "فارس نيوز"