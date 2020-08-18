ترامب: لا أريد التحدث إلى الصين الآن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أنه أجل محادثات تجارية أمريكية مع الصين، وقال إنه لا يريد التحدث إلى الصين الآن.

وتعهد ترامب الاثنين، بتوفير 10 ملايين وظيفة في 10 أشهر، من خلال إجراءات بينها إعفاءات ضريبية للشركات الأمريكية، وأن "إدارته ستنزع أيضا العقود الاتحادية من الشركات التي تعتمد على التوريد الخارجي من الصين".

وكان من المقرر أن يناقش ممثلون من الولايات المتحدة والصين السبت مدى الالتزام بتطبيق ما يسمى في اتفاق التجارة بـ"المرحلة 1" المبرم بين الجانبين، لكن تلك المحادثات تأجلت.

وأصدر ترامب أمرا تنفيذيا أكد "أن انتشار تطبيقات الهواتف الذكية الصينية في الولايات المتحدة، يستمر في تهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي".

المصدر: "رويترز"