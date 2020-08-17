ترامب يتعهد بتوفير 10 ملايين وظيفة في 10 أشهر

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوفير 10 ملايين وظيفة في 10 أشهر، من خلال إجراءات بينها إعفاءات ضريبية للشركات الأمريكية.

وأبلغ ترامب الصحفيين، أثناء زيارة إلى ولاية مينيسوتا اليوم الاثنين، بأن "إدارته ستنزع أيضا العقود الاتحادية من الشركات التي تعتمد على التوريد الخارجي من الصين".

وقال: "سنوجد إعفاءات ضريبية للشركات التي تعيد وظائف من الصين إلى الولايات المتحدة".

وأصدر ترامب أمرا تنفيذيا يحظر المعاملات التجارية مع شركة "Bytedance" الصينية الأم، التي تمتلك تطبيق "تيك توك" بحلول منتصف سبتمبر، بعد أن بدا وكأنه يبارك بيع التطبيق الشهير لشركة "مايكروسوفت".

وأكد القرار على "أن انتشار تطبيقات الهواتف الذكية الصينية في الولايات المتحدة، يستمر في تهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي".

المصدر: "رويترز"