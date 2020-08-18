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مجموعة مسلحة تعتقل رئيس الوزراء المالي ونجل الرئيس

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مجموعة مسلحة تعتقل رئيس الوزراء المالي ونجل الرئيس
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ألقت جماعة مسلحة في مالي القبض واعتقلت رئيس الوزراء ونجل الرئيس المالي، وفقا لوسائل إعلام محلية.

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أنباء عن انقلاب عسكري في مالي واعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان
أنباء عن انقلاب عسكري في مالي واعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان

وتناقلت وسائل محلية عدة أنباء عن حصول تمرد لوحدات من الجيش في ثكنة قرب العاصمة المالية باماكو، وقالت مصادر إن انقلابا عسكريا جرى، وتم اعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان.

إلى ذلك قالت وكالة الصحافة الفرنسية من جهتها إن إطلاق نار كثيف سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو.

وتشهد مالي مؤخرا أزمة سياسية داخلية حادة، وتطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية التوفيقية.

المصدر: وكالات

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