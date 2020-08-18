مجموعة مسلحة تعتقل رئيس الوزراء المالي ونجل الرئيس

ألقت جماعة مسلحة في مالي القبض واعتقلت رئيس الوزراء ونجل الرئيس المالي، وفقا لوسائل إعلام محلية.

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وتناقلت وسائل محلية عدة أنباء عن حصول تمرد لوحدات من الجيش في ثكنة قرب العاصمة المالية باماكو، وقالت مصادر إن انقلابا عسكريا جرى، وتم اعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان.

إلى ذلك قالت وكالة الصحافة الفرنسية من جهتها إن إطلاق نار كثيف سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو.

وتشهد مالي مؤخرا أزمة سياسية داخلية حادة، وتطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية التوفيقية.

Apparently a military coup is underway in #Mali at Kati city, near the capital of #Bamako by #Turkish-backed soldiers. pic.twitter.com/hh5C3t8TaX — Simulation Warlord🇺🇸 (@zerosum24) August 18, 2020

Nothing like starting your morning with a fresh govt. coup attempt in #Mali with armored military vechiles sliding. #Bamako 👀👀 pic.twitter.com/mXiw2HwFkn — Simulation Warlord🇺🇸 (@zerosum24) August 18, 2020

المصدر: وكالات