بوتين في اتصال مع ميركل يدعو إلى عدم التدخل الخارجي في الشأن الداخلي لبيلاروس

دعا الكرملين إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي لبيلاروس، معتبرا أن أي خطوة من هذا النوع ستزيد الأمور تصعيدا في هذا البلد.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية بين بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركلا بمبادرة من الأخيرة.

وقال الكرملين في بيان عقب المكاملة إن الجانبين أعربا عن الأمل، في تطبيع الوضع في بيلاروس بأسرع وقت ممكن".

من جانبه قال مجلس الوزراء الألماني، إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ناقشت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف، الوضع في بيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية في هذه الجمهورية.

ووفقا لبيان الحكومة الألمانية، أكدت المستشارة ميركل، على ضرورة نبذ السلطات البيلاروسية للعنف، والإفراج عن السجناء السياسيين.

المصدر: تاس