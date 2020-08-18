ستقاتل ضد حماس وحزب الله.. الجيش الإسرائيلي يكشف عن وحدة "الشبح 99"

أفاد الجيش الإسرائيلي بأن وحدة "الشبح 99"، التي أعلن عنها رئيس الأركان أفيف كوخافي، ستبدأ عملها الشهر المقبل.

وأوضح موقع "والا" العبري، أن الوحدة متعددة المهام مخصصة لعبور الحدود والهجوم في عمق أراضي العدو في عدة ساحات، وستقاتل ضد حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان، في مناطق محصنة ومعقدة.

وأوضح أن الوحدة سيرأسها العقيد آفي روزنفيلد، الذي يقود حاليا مدرسة المشاة، التي ستشكل وفقا لخطة "تنوفا" التي أعدها كوخافي.

وتتكون الوحدة من قوات المشاة ومهندسين قتاليين، وقوات من نخبة يهلوم وكتائب استطلاع جادسار، وقوات المظليين، والمدفعية، ووحدة "عوكتس الكلابة"، ووحدة "دوفدوفان"، وكذلك القوات الجوية والطيارين، والاستخبارات الميدانية.

وأشار الموقع إلى أن الجيش أسس نظام مناورات بري جديد ومتطور لفرقة "الشبح 99" الهجومية.

ولفت إلى أنه سيتم تجهيز الوحدة بأسلحة متطورة، ولديها نظام قيادة وسيطرة جديد على الأرض للتحكم بالاتصالات ومستوى النيران، وجمع معلومات استخبارية وتحديد الأهداف، مما سيربط بين القوات والإمكانيات وسيمكن الاستجابة السريعة والدقيقة في وقتها.

ونوه إلى أنه سيتم ربط الوحدة بنظام "الزناد الذكي" الذي يربط وسائل الجمع والهجوم في ساحة المعركة ويسمح بإغلاق دوائر إطلاق النار بسرعة ودقة وفعالية وأمان.

المصدر: موقع "والا" العبري